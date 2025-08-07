ua en ru
Совершили теракт по заказу РФ: СБУ задержала двух несовершеннолетних в Житомире

Украина, Четверг 07 августа 2025 18:04
UA EN RU
Совершили теракт по заказу РФ: СБУ задержала двух несовершеннолетних в Житомире Иллюстративное фото: СБУ задержала двух российских пособников в Житомире (Служба безопасности Украины)
Автор: Антон Корж

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали в Житомире двух несовершеннолетних, которые работали на РФ. Предварительно, именно они совершили 5 августа теракт в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение СБУ.

Отмечается, что оба фигуранта по заказу российских оккупантов совершили теракт в Житомире 5 августа. Задержали их буквально по "горячим следам". Российскими агентами оказались 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник.

"Оба попали в поле зрения агрессора, когда через Телеграмм-каналы искали легкого заработка. После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из рф, по которым изготовили СВП из подручных средств", - рассказали в СБУ.

Для конспирации соратники россиян покупали компоненты для взрывчатки в различных магазинах и других местах. Для максимального поражения взрывное устройство начинили гайками и снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для возможности дистанционного подрыва.

Взрывчатку заложили по координатам, полученным от куратора. Также на месте теракта спрятали камеру, через которую россияне отследили прибытие целей на локацию и активировали взрывчатку.

"Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

Фото: задержание злоумышленников в Житомире (СБУ)

Напомним, что вечером во вторник, 5 августа, в Житомире прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, другой - получил ранения. Позже стало известно, что взорвалось самодельное устройство, установленное на улице неизвестными.

Кроме этого, недавно контрразведка СБУ предотвратила теракт в Днепре. Российский агент была задержана "на горячем", когда она планировала установить взрывчатку в административном здании правоохранительных органов в центре города.

