Вчора у майже 10 військових ЗСУ виявили коронавірус

За минулу добу, 8 травня, в лавах Збройних сил України було підтверджено 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

За даними командування, станом на ранок 9 травня на коронавірус хворіють 40 військових. При цьому від коронавірусу вже одужало 53 особи та двоє померли.

Зазначається, що один з нововиявлених хворих перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. У військового легкий перебіг захворювання.

Ще сім хворих, серед яких 2 військових та двоє працівників військових частин Харківського гарнізону та троє військовослужбовців Миколаївського гарнізону, лікуються вдома. Стан хворих задовільний, симптоми захворювання у них відсутні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 7 травня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 29 осіб. У середу коронавірус було виявлено у двох військових з Вінницької та Одеської області.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв, що оборонному відомству вдалося не допустити проникнення коронавірусу в підрозділи операції Об'єднаних сил на Донбасі. Таран зазначав, що ситуація з коронавірусом в лавах ЗСУ покращилася.