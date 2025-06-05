Шаг к созданию лекарства против ВИЧ? Как ученые совершили научный прорыв

Ученые стали на шаг ближе к поиску лекарства от ВИЧ, разработав новый способ обнаружения вируса иммунодефицита человека. Прорыв осуществили исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Результаты обнадеживающего исследования, проведенного в лаборатории на клетках пациентов с ВИЧ, были представлены в журнале Nature Communications.
Одной из главных проблем ученых в поисках лекарства была способность вируса скрываться в белых кровяных клетках - лейкоцитах, из-за чего он является недоступным для препаратов и иммунной системы.
Как пояснила научного сотрудника Института Доэрти и соавтора исследования Паулы Севааль, ранее считалось невозможным доставить мРНК, которую Moderna и Pfizer/BioNTech использовали в вакцинах против коронавируса, в тот тип лейкоцитов, который является укрытием для ВИЧ.
Дело в том, что эти клетки не поглощают жировые пузырьки или липидные наночастицы, используемые для переноса мРНК.
Теперь специалисты разработали новый тип липидных наночастиц LNP X, который, судя по испытаниям в лаборатории, способен доставить кислоту в лейкоциты. После доставки мРНК задает команду клеткам обнаружить вирус.
"Мы надеемся, что эта новая конструкция наночастиц может стать новым путем к излечению ВИЧ", - сообщила Севааль.
Доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета заявил, что это открытие может иметь более широкие последствия, выходящие за рамки ВИЧ, ведь лейкоциты также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.
Ученые отметили, что необходимо провести дополнительные исследования для того, чтобы определить, будет ли достаточно обнаружения вируса, чтобы иммунная система смогла с ним справиться, или же технологию нужно сочетать с другими методами лечения.
Министерство здравоохранения Украины напомнило, что вирус иммунодефицита человека передается через определенные жидкости.
Существует несколько способов защиты от ВИЧ. Среди них доконтактная профилактика, использование средств барьерной контрацепции.
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