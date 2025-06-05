Шаг к созданию лекарства против ВИЧ? Как ученые совершили научный прорыв
Ученые стали на шаг ближе к поиску лекарства от ВИЧ, разработав новый способ обнаружения вируса иммунодефицита человека. Прорыв осуществили исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Результаты обнадеживающего исследования, проведенного в лаборатории на клетках пациентов с ВИЧ, были представлены в журнале Nature Communications.
Одной из главных проблем ученых в поисках лекарства была способность вируса скрываться в белых кровяных клетках - лейкоцитах, из-за чего он является недоступным для препаратов и иммунной системы.
Как пояснила научного сотрудника Института Доэрти и соавтора исследования Паулы Севааль, ранее считалось невозможным доставить мРНК, которую Moderna и Pfizer/BioNTech использовали в вакцинах против коронавируса, в тот тип лейкоцитов, который является укрытием для ВИЧ.
Дело в том, что эти клетки не поглощают жировые пузырьки или липидные наночастицы, используемые для переноса мРНК.
Теперь специалисты разработали новый тип липидных наночастиц LNP X, который, судя по испытаниям в лаборатории, способен доставить кислоту в лейкоциты. После доставки мРНК задает команду клеткам обнаружить вирус.
"Мы надеемся, что эта новая конструкция наночастиц может стать новым путем к излечению ВИЧ", - сообщила Севааль.
Доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета заявил, что это открытие может иметь более широкие последствия, выходящие за рамки ВИЧ, ведь лейкоциты также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.
Ученые отметили, что необходимо провести дополнительные исследования для того, чтобы определить, будет ли достаточно обнаружения вируса, чтобы иммунная система смогла с ним справиться, или же технологию нужно сочетать с другими методами лечения.
Защита от ВИЧ
Министерство здравоохранения Украины напомнило, что вирус иммунодефицита человека передается через определенные жидкости.
Существует несколько способов защиты от ВИЧ. Среди них доконтактная профилактика, использование средств барьерной контрацепции.
О том, как можно уберечь себя от ВИЧ, можно узнать в материале РБК-Украина.