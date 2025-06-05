Шаг к созданию лекарства против ВИЧ? Как ученые совершили научный прорыв

Ученые стали на шаг ближе к поиску лекарства от ВИЧ, разработав новый способ обнаружения вируса иммунодефицита человека. Прорыв осуществили исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Результаты обнадеживающего исследования, проведенного в лаборатории на клетках пациентов с ВИЧ, были представлены в журнале Nature Communications.

Одной из главных проблем ученых в поисках лекарства была способность вируса скрываться в белых кровяных клетках - лейкоцитах, из-за чего он является недоступным для препаратов и иммунной системы.

Как пояснила научного сотрудника Института Доэрти и соавтора исследования Паулы Севааль, ранее считалось невозможным доставить мРНК, которую Moderna и Pfizer/BioNTech использовали в вакцинах против коронавируса, в тот тип лейкоцитов, который является укрытием для ВИЧ.

Дело в том, что эти клетки не поглощают жировые пузырьки или липидные наночастицы, используемые для переноса мРНК.

Теперь специалисты разработали новый тип липидных наночастиц LNP X, который, судя по испытаниям в лаборатории, способен доставить кислоту в лейкоциты. После доставки мРНК задает команду клеткам обнаружить вирус.

"Мы надеемся, что эта новая конструкция наночастиц может стать новым путем к излечению ВИЧ", - сообщила Севааль.

Доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета заявил, что это открытие может иметь более широкие последствия, выходящие за рамки ВИЧ, ведь лейкоциты также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.

Ученые отметили, что необходимо провести дополнительные исследования для того, чтобы определить, будет ли достаточно обнаружения вируса, чтобы иммунная система смогла с ним справиться, или же технологию нужно сочетать с другими методами лечения.