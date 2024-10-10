Ученые заявили о новых рисках для людей, перенесших COVID-19: о чем речь

Последствия COVID-19: что узнали ученые

Недавно группа ученых провела исследование, в рамках которого идентифицировала из масштабной биомедицинской базы данных UK Biobank данные более 11 тыс. человек, получивших положительный результат лабораторного теста на COVID-19 в течение 2020 года (до того, как на рынке появились вакцины).

Сравнив полученную информацию с данными более 222 тыс. человек, не болевших коронавирусом в течение того же периода времени, ученые обнаружили определенную "тенденцию": те, кто переболел COVID-19, имели вдвое большие риски развития серьезных болезней (инфарктов или инсультов) - вплоть до летальных исходов.

Однако самое главное, о чем узнали ученые, - продолжительность таких рисков. Речь идет о том, что со временем повышенные риски для здоровья человека, переболевшего коронавирусом, на самом деле не уменьшаются.

"Нет никаких признаков уменьшения этого риска... Это действительно одна из самых интересных, я думаю, неожиданных находок", - признал ведущий автор исследования, руководитель отдела сердечно-сосудистых и метаболических наук в клинике Кливленда в США.

Кардиолог из клиники Мэйо в Рочестере (штат Миннесота, США) - доктор Патрисия Бест - не участвовала в исследовании, однако прокомментировала его результаты.

"Мы уже в течение определенного времени знаем, что инфекции повышают риск сердечного приступа, поэтому, если у вас грипп, если вы болеете любой инфекцией... бактериальной или вирусной, это повышает риск сердечного приступа... Но обычно такой риск исчезает достаточно быстро", - напомнила она.

По словам медика, в случае с COVID-19, такое "правило" может не действовать потому, что эта инфекция "так сильно отличается от других".

"Рабочая теория" ученых

Ученые, приобщившиеся к проведенному исследованию, до сих пор не смогли окончательно понять, почему именно коронавирус имеет такое "длительное влияние на сердечно-сосудистую систему" человека.

"Возможно, существует нечто такое, что COVID-19 делает со стенками артерий и сосудистой системой, что приводит к стойкому повреждению и может проявляться со временем", - предположил профессор биохимии и молекулярной генетики из школы медицины Keck в Университете Южной Калифорнии Хумен Аллайи.

В целом же "рабочая теория" исследователей состоит в том, что коронавирус, вероятно, может "дестабилизировать бляшки", которые могут образовываться со временем на стенках артерий. Тем самым инфекция делает их более подверженными разрыву и увеличивает риск образования тромбов.

Кроме того, некоторые считают, что определенную роль в повышении риска инфарктов и инсультов после COVID-19 может играть ген, кодирующий группу крови человека. Однако как именно это может происходить (и правда ли это), пока точно неизвестно.