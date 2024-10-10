Ученые заявили о новых рисках для людей, перенесших COVID-19: о чем речь

Перенесенная человеком коронавирусная болезнь может увеличить риски инфарктов и инсультов (вплоть до летальных исходов) в течение не менее трех лет после заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Недавно группа ученых провела исследование, в рамках которого идентифицировала из масштабной биомедицинской базы данных UK Biobank данные более 11 тыс. человек, получивших положительный результат лабораторного теста на COVID-19 в течение 2020 года (до того, как на рынке появились вакцины).
Сравнив полученную информацию с данными более 222 тыс. человек, не болевших коронавирусом в течение того же периода времени, ученые обнаружили определенную "тенденцию": те, кто переболел COVID-19, имели вдвое большие риски развития серьезных болезней (инфарктов или инсультов) - вплоть до летальных исходов.
Однако самое главное, о чем узнали ученые, - продолжительность таких рисков. Речь идет о том, что со временем повышенные риски для здоровья человека, переболевшего коронавирусом, на самом деле не уменьшаются.
"Нет никаких признаков уменьшения этого риска... Это действительно одна из самых интересных, я думаю, неожиданных находок", - признал ведущий автор исследования, руководитель отдела сердечно-сосудистых и метаболических наук в клинике Кливленда в США.
Кардиолог из клиники Мэйо в Рочестере (штат Миннесота, США) - доктор Патрисия Бест - не участвовала в исследовании, однако прокомментировала его результаты.
"Мы уже в течение определенного времени знаем, что инфекции повышают риск сердечного приступа, поэтому, если у вас грипп, если вы болеете любой инфекцией... бактериальной или вирусной, это повышает риск сердечного приступа... Но обычно такой риск исчезает достаточно быстро", - напомнила она.
По словам медика, в случае с COVID-19, такое "правило" может не действовать потому, что эта инфекция "так сильно отличается от других".
Ученые, приобщившиеся к проведенному исследованию, до сих пор не смогли окончательно понять, почему именно коронавирус имеет такое "длительное влияние на сердечно-сосудистую систему" человека.
"Возможно, существует нечто такое, что COVID-19 делает со стенками артерий и сосудистой системой, что приводит к стойкому повреждению и может проявляться со временем", - предположил профессор биохимии и молекулярной генетики из школы медицины Keck в Университете Южной Калифорнии Хумен Аллайи.
В целом же "рабочая теория" исследователей состоит в том, что коронавирус, вероятно, может "дестабилизировать бляшки", которые могут образовываться со временем на стенках артерий. Тем самым инфекция делает их более подверженными разрыву и увеличивает риск образования тромбов.
Кроме того, некоторые считают, что определенную роль в повышении риска инфарктов и инсультов после COVID-19 может играть ген, кодирующий группу крови человека. Однако как именно это может происходить (и правда ли это), пока точно неизвестно.
Напомним, что начавшаяся в конце 2019 года пандемия COVID-19 кардинально изменила жизнь многих людей и обществ в целом. Резкий рост заболеваемости и высокий процент смертности поставили беспрецедентные вызовы перед системами здравоохранения большинства стран.
Позже серьезными испытаниями стали и другие штаммы болезни, такие как Delta и Omicron.
В июле 2024 года в Украине был зафиксирован новый штамм коронавируса под названием FLiRT. Эксперты объясняли, что он происходит от Omicron, но из-за специфических мутаций в белке-шипе лучше "связывается" с клетками и избегает иммунного ответа (т.е. инфекция скорее поражает ослабленный иммунитет).
В начале октября в Минздраве Украины сообщили, что всплеск заболеваемости, вызванный FLiRT, прошел. В то же время, медики признали, что COVID-19, как и грипп, останется с нами и будет продолжать циркулировать.
Между тем ученые предупреждают о распространении нового варианта COVID-19, известного как XEC. Этот штамм уже был зафиксирован в США, Германии, Великобритании, Дании и ряде других стран.
Согласно результатам проведенных исследований, вакцинация и бустеры остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, однако, не спасают полностью от заражения новыми штаммами.
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