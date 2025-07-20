Ученые предупредили о новом риске от антибиотиков для младенцев: новое исследование

Что обнаружили исследователи?

Команда ученых из университета Ханьян в Южной Корее проанализировала данные более 322 тысяч детей, которые получали антибиотики в возрасте до 12 месяцев. Наблюдение за ними продолжалось до достижения возраста 9 лет у девочек и 10 - у мальчиков.

Девочки, получавшие антибиотики до 3 месяцев, имели на 33% более высокий риск раннего полового созревания.

Если препарат давали в первые 14 дней жизни, риск возрастал до 40%. Чем раньше вводили антибиотик, тем выше была вероятность гормональных сдвигов. Если ребенок получал антибиотики из 5 и более различных классов, риск повышался на 22%.

Интересно, что у мальчиков связи между ранним приемом антибиотиков и преждевременным созреванием не обнаружено.

"Мы видим, что раннее воздействие на микробиом или гормональные процессы может иметь долгосрочные последствия для развития ребенка. Это сигнал для осторожного использования антибиотиков у младенцев.

Почему это важно

Преждевременное половое созревание - это не только психологический вызов, но и риск развития метаболических, эндокринных и эмоциональных проблем. Чаще всего оно встречается именно у девочек, когда вторичные половые признаки появляются до 8 лет.

Исследователи планируют продолжить наблюдения и выяснить, как именно антибиотики влияют на гормоны, метаболизм, рост и иммунную систему ребенка.