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Ученые предупредили о новом риске от антибиотиков для младенцев: новое исследование

Воскресенье 20 июля 2025 09:48
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Ученые предупредили о новом риске от антибиотиков для младенцев: новое исследование Фото: Почему антибиотики опасны для младенцев (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Антибиотики, которые часто используют в первые месяцы жизни ребенка, могут иметь серьезные долгосрочные последствия. Как свидетельствуют результаты масштабного исследования, употребление антибиотиков у младенцев значительно повышает риск преждевременного полового созревания у девочек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.

Что обнаружили исследователи?

Команда ученых из университета Ханьян в Южной Корее проанализировала данные более 322 тысяч детей, которые получали антибиотики в возрасте до 12 месяцев. Наблюдение за ними продолжалось до достижения возраста 9 лет у девочек и 10 - у мальчиков.

Девочки, получавшие антибиотики до 3 месяцев, имели на 33% более высокий риск раннего полового созревания.

Если препарат давали в первые 14 дней жизни, риск возрастал до 40%. Чем раньше вводили антибиотик, тем выше была вероятность гормональных сдвигов. Если ребенок получал антибиотики из 5 и более различных классов, риск повышался на 22%.

Интересно, что у мальчиков связи между ранним приемом антибиотиков и преждевременным созреванием не обнаружено.

"Мы видим, что раннее воздействие на микробиом или гормональные процессы может иметь долгосрочные последствия для развития ребенка. Это сигнал для осторожного использования антибиотиков у младенцев.

Почему это важно

Преждевременное половое созревание - это не только психологический вызов, но и риск развития метаболических, эндокринных и эмоциональных проблем. Чаще всего оно встречается именно у девочек, когда вторичные половые признаки появляются до 8 лет.

Исследователи планируют продолжить наблюдения и выяснить, как именно антибиотики влияют на гормоны, метаболизм, рост и иммунную систему ребенка.

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