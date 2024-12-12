Ученые доказали дополнительную пользу статинов для людей с ВИЧ: о чем идет речь

Один из авторов исследования, доктор Стивен Гринспун отмечает, что люди с ВИЧ часто имеют избыток некальцифицированных бляшек, которые склонны к разрыву даже в молодом возрасте. Это существенно увеличивает риск инсультов, сердечных приступов и внезапной сердечной смерти.

Исследование стало частью проекта REPRIEVE, рандомизированного клинического исследования III фазы, которое изучает профилактику сердечно-сосудистых событий у людей с ВИЧ. Предыдущие результаты показали, что препарат питавастатин, предназначенный для контроля уровня холестерина, снижает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 35% за средний период наблюдения в 5,6 лет.

В рамках нового анализа исследователи проанализировали уровни 255 белков в крови 558 участников. Выявлено, что лечение питавастатином повышает уровень фермента PCOLCE (усилитель проколлагеновой С-эндопептидазы 1), который участвует в выработке коллагена. Этот фермент способствует стабилизации уязвимых бляшек, уменьшая их количество и повышая их фиброзность.

Эксперименты показали, что высокий уровень PCOLCE связан с уменьшением содержания липидов в сосудистых бляшках, что снижает вероятность их разрыва.

"Мы продемонстрировали, что статины не только снижают уровень холестерина, но и имеют дополнительные преимущества, влияя на структуру и стабильность бляшек. Это открывает новые перспективы для их использования", - подчеркнул доктор Гриспун.