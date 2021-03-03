RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поблизу Рівного сталася ДТП: одна людина загинула, троє в важкому стані

Автор: Инна Собора

Біля Рівного неподалік села Грушвиця на трасі Київ - Чоп зіткнулися два автомобілі. Унаслідок аварії одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє "Суспільне".

Аварія сталась близько восьмої вечора за майже 15 кілометрів від Рівного. Зіткнулись Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

На місце прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували травмованих та передали медикам. На трасі в цей час перекривали рух.

Троє травмованих перебувають у реанімації в лікарні в Рівному. Їх стан оцінюють як важкий. Унаслідок ДТП постраждали жителі міста Суми, які їхали на заробітки як далекобійники.

У поліції наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Раніше у Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПРівне
Читайте також
У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб
Дубінський потрапив у ДТП: що відомо
Прогноз погоди