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Поблизу Макарова біля позицій окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка

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Макарів, Неділя 29 травня 2022 16:10
Поблизу Макарова біля позицій окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка Фото: біля Макарова виявили ще одне тіло цивільного (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці виявили тіло мирного жителя біля колишніх позицій російських військ поблизу Макарова Київської області. Чоловік був закатований окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

Тіло чоловіка виявили у лісовій зоні Вишеграда. Він був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні штани та чорні шкарпетки.

Поряд з місцем поховання поліцейські знайшли документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. З'ясувалося, що чоловік приїхав у Київську область працювати на будівництві.

За даними поліції, чоловік був жорстоко побитий російськими окупантами. Це стало причиною його смерті.

Раніше ми повідомляли, що у Макарові знайшли понад 130 тіл мирних жителів. Вони загинули від рук окупантів.

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