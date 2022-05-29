Поблизу Макарова біля позицій окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка
Правоохоронці виявили тіло мирного жителя біля колишніх позицій російських військ поблизу Макарова Київської області. Чоловік був закатований окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
Тіло чоловіка виявили у лісовій зоні Вишеграда. Він був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні штани та чорні шкарпетки.
Поряд з місцем поховання поліцейські знайшли документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. З'ясувалося, що чоловік приїхав у Київську область працювати на будівництві.
За даними поліції, чоловік був жорстоко побитий російськими окупантами. Це стало причиною його смерті.
Раніше ми повідомляли, що у Макарові знайшли понад 130 тіл мирних жителів. Вони загинули від рук окупантів.
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