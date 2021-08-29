Поблизу кафе в Запоріжжі невідомі вчинили стрілянину, постраждали 5 людей

Відомо, що потерпілих госпіталізували до медичного закладу, ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

Після скоєного зловмисники втекли на власному автомобілі, але згодом були затримані співробітниками поліції.

Як встановили правоохоронці, двоє чоловіків біля кафе під час конфлікту почали стріляти з травматичних пістолетів.

Відомо, що правопорушники пересувалися на автомобілі "Крайслер". В районі вулиці Північне шосе вони були зупинені працівниками патрульної поліції. Обидва жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження.

Наразі вони затримані в порядку ст. 208 ККУ. Правоохоронці вилучили в них два пістолети марки "Форт", зброя направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: поліція затримала зловмисників, які вчинили стрілянину поблизу кафе в Запоріжжі (npu.gov.ua)