Поблизу Богданівки обстріляли цивільний автомобіль, загинув чоловік

Так, спостерігачі ОБСЄ бачили, як чоловіка на ношах занесли в машину швидкої допомоги, яка незабаром виїхала в напрямку Богданівки.

За словами офіцера ЗСУ, раніше в той же день, коли цивільний автомобіль в'їхав у заборонену зону, спочатку були зроблені попереджувальні, а потім подальші постріли.

Крім того, медперсонал лікарні у Волновасі повідомив співробітникам Місії, що 8 лютого у лікарні було доставлено тіло чоловіка (65-69 років) з пораненнями, відповідними ураження вогнем із стрілецької зброї.

У Волновасі чоловік, який представився сином загиблого, розповів спостерігачам, що 8 лютого його батько, який працював водієм таксі, помер від поранень внаслідок вогню зі стрілецької зброї.