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Біля Старогнатівки бойовики застосували БМП та гранатомети

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 07:13
Біля Старогнатівки бойовики застосували БМП та гранатомети
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

11 травня не постраждав жодний український військовослужбовець

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

  • неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів;
  • вночі застосували по оборонцях Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів, а поруч з населеним пунктом Південне застосовували гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 10 травня, в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено 4 українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил, випустивши при цьому понад 90 мін.

Теги Новини України Донбасобстрел
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