Убийцами полковника СБУ Воронича оказались иностранцы, - полиция
Полковника СБУ Ивана Воронича убили в Киеве мужчина и женщина. Они были иностранцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.
"Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа, были установлены, причастные к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны", - рассказали в полиции.
Правоохранители напомнили, что злоумышленники получили задание убить полковника СБУ от вражеской спецслужбы. Им передали информацию о локации, где находилось оружие.
Так как во время задержания подозреваемые пытались отбиваться, их ликвидировали.
Ликвидация убийц Воронича
Напомним, сегодня, 13 июля, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ удалось ликвидировать киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Ивана Воронича.
Подозреваемых нашли в Киевской области. Они отказались сдаваться добровольно, поэтому правоохранителям пришлось применить силу.
Ивана Воронича застрелили в Киеве 10 июля, когда он находился возле своего дома. Детальнее об убийстве - в материале РБК-Украина.
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