Убийцами полковника СБУ Воронича оказались иностранцы, - полиция

Полковника СБУ Ивана Воронича убили в Киеве мужчина и женщина. Они были иностранцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram .

"Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа, были установлены, причастные к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны", - рассказали в полиции.

Правоохранители напомнили, что злоумышленники получили задание убить полковника СБУ от вражеской спецслужбы. Им передали информацию о локации, где находилось оружие.

Так как во время задержания подозреваемые пытались отбиваться, их ликвидировали.