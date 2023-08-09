Убийца танков и не только. Что известно о ПТРК "Стугна": топ преимуществ над Javelin

О наращивании производства накануне сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Конкретные цифры не привел, но сравнил с январем 2023 года.

"Мы в июле произвели в четыре раза больше "Стугны", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ни производили сейчас, ее будет недостаточно", - отметил он.

Информации о том, сколько ежегодно производят ПТРК "Стугна-П", в открытых источниках нет. Известно, например, что за 2018 год "Укроборонпром" поставил более 2500 единиц высокоточного вооружения. Но кроме "Стугны" там фигурировали ракетные комплексы "Корсар", "Барьер", "Ольха" и т.д.

Что известно о "Стугне"

"Стугна-П" - это противотанковый ракетный комплекс, разработанный Киевским конструкторским бюро "Луч". Относится ко второму поколению ПТРК.

Способен вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять "Стугной-П" дистанционно с пульта, который выносится на расстояние до 50 метров.

Базой стал комплекс противотанкового вооружения с управляемой ракетой "Стугна". Эта ракета калибра 100 мм предназначалась для модернизации танков Т-55 и пушек МТ-12 "Рапира".

Сама разработка ПТРК началась в 2005 году, ракеты "Стугна-П" уже получили больший калибр - 130 мм. В 2011-м принят на вооружение.

Массовое производство стартовало в 2015-м, в том же году Вооруженные силы и Национальная гвардия получили мобильный комплекс на базе квадроцикла CFmoto Tracker 800. С 2018 года на "Стугну-П" устанавливались турецкие тепловизоры Aselsan Eye-Lr S.

ПТРК "Стугна-П" предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

Основные характеристики

Базовая версия состоит из пусковой установки на штативе, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления.

Ракеты. Могут быть оснащены разными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической. В случае с тандемной кумулятивной (РК-2С) бронебойность достигает 800 мм, при использовании осколочно-фугансных (РК-2ОФ) - 60 мм. Стоимость стартует с 20 000 долларов.

Система наведения - полуавтоматическая по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).

Фото: характеристики комплекса "Стугна-П" (инфорграфика ArmyInform)

Есть два типа приборов наведения. Украинский "ПН-I" имеет дальность обнаружения цели типа "танк" в дневное время до 6 500 метров, дальность распознавания - 2 500 метров. Турецкий Aselsan Eye-Lr позволяет обнаруживать цели днем на расстоянии до 15 000 метров, ночью - до 5 600 метров, человека (ночью) - до 2 500 метров.

Кроме того, для работы в ночное время и в условиях плохой видимости может устанавливаться британский тепловизор SLX-Hawk.

Остальные тактико-технические характеристики сводятся к следующему:

максимальная дальность стрельбы в дневное время - 5000 метров

максимальная дальность стрельбы в ночное время - 3000 метров

время полета на максимальную дальность не более - 25 секунд

температурный диапазон применения - от -40 до +60

масса ракеты в контейнере - 29,5 кг

длина контейнера - 1360 мм

наружный диаметр контейнера - 140 мм

масса пусковой установки - 32 кг

масса прибора наведения - 15 кг

масса пульта дистанционного управления - 10 кг

масса теплоизоляционного модуля - 6 кг

Экспортная версия имеет наименование "Скиф". В числе стран-операторов Азербайджан, Алжир, Грузия, Мьянма, Марокко, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания и Турция.

Как работает "Стугна-П"

На ракете установлена тепловизионная головка самонаведения, в фокальной плоскости которой расположен ИК-датчик, работающий в дальнем инфракрасном диапазоне 8-14 мкм.

Оператору достаточно навести прибор, после чего электронное изображение цели и окружающего фона передается на головку самонаведения. Как только цель фиксируется на мониторе, оператор нажимает "пуск".

Если она движется, необходимо продолжать держать цель на прицеле. И нельзя двигать или перезаряжать пусковую установку, чтобы не сбилось наведение.

Как показала практика применения, помимо танков и другой бронированной техники, ПТРК способен поражать статические и маневренные воздушные цели - вертолеты. В частности, украинские расчеты уничтожили несколько новейших российских Ка-52 "Аллигатор".

"Стугна-П" vs Javelin: что лучше

Как утверждает министр Александр Камышин, "Стугна-П" по всем техническим параметрам обходит Javelin.

"Javelin очень хороший продукт. Но мы будем системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", - заявил он в эфире национального телемарафона.

Отметим, украинская "Стугна" действительно превосходит американский аналог в том, что касается дальности стрельбы и безопасности для бойцов.

В частности, "Стугна-П" способна поразить цель на расстоянии до 5000 метров, в то время как у FGM-148 Javelin максимальная дальность вдвое меньше - до 2 500 метров.

Фото: сравнение "Стугны-П" и Javelin (инфографика "Укроборонпрома")

Еще одно важное преимущество - украинский ПТРК управляется с помощью дистанционной установки. А это значит, что оператор при выполнении боевой задачи может находиться в укрытии и не подвергать себя опасности. Так как пусковая выносится на расстояние до 50 метров, противнику не так легко определить место размещения оператора. Но с другой стороны Javelin более легкий, ему не нужен штатив, поэтому устройство "все в одном" обладает большей мобильностью.

Американская ракета имеет инфракрасную головку самонаведения и систему "выстрелил и забыл". То есть после захвата цели и пуска оператор сразу может менять позицию. Уничтожение танка гарантированно, поскольку ракета попадает в наименее защищенную часть - в башню или самое теплое место.

В случае со "Стугной" оператор должен удерживать объект на прицеле до тех пор, пока ракета не попадет. Кроме того, Javelin поражает технику сверху, что является более эффективной тактикой. В то время как украинский ПТРК бьет в защищенные лобовую или боковые проекции, при сопоставимой с "джавелином" бронебойности в 800 мм.

Хотя у "Стугны-П" есть возможность поражать бронетехнику с выполнением маневра "горка". Здесь оператор направляет лазерный луч наведения не на танк, а на точку выше. Ракета большую часть дистанции летит куда-то над танком и только вблизи от цели прицел наводится на него, направляя ракету. Это позволяет не светить лазером по технике противника, чтобы не сработали его датчики и экипаж не успел эвакуироваться.

Именно так на видео ниже расчет "Стугны-П" уничтожает сразу 4 российских танка всего за три минуты.

В конце концов на стороне "Стугны-П" еще один немаловажный фактор - стоимость. Еще в начале 2022 года издание Forbes со ссылкой на военных экспертов писало, что украинские ракеты летят на большее расстояние и имеют впечатляющую точность, будучи намного дешевле. По некоторым данным, речь идет ориентировочно о 20 000 против 100 000 долларов.

