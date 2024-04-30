Убийца "Шахедов". Что известно о ПВО Skynex, которую имеет Украина

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Что известно об этой ПВО: характеристики, вооружение

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде германских зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

Эта система продемонстрировала способность поражать рой воздушных дронов (на тестированиях Skynex удалось поразить рой из восьми малых БПЛА). Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы программированного подрыва AHEAD, разработанные Rheinmetall, и значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами. Эти боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле.

Фото: Германия передает Украине Skynex для усиления ПВО (skynex rheinmetall com)

Skynex включает систему управления и контроля Oerlikon Skymaster - универсальное решение для командования и управления, значительно расширяющее возможности наземной противовоздушной обороны. Поиск и поражение цели выполняются автоматически благодаря встроенному процессору ведения огня. Системой можно дистанционно управлять из любого места.

В боекомплект входят осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. В частности заказчикам предлагаются осколочные боеприпасы с программируемым взрывателем типа AHEAD. Утверждается, что такие снаряды значительно повышают эффективность огня и сокращают расход боеприпасов, особенно при атаке сложных малоразмерных и маневренных целей.

По сравнению с другими ПВО Skynex имеет важное преимущество: в то время как цена за ракету IRIS-T составляет от 300 000 до 500 000 евро, уничтожение воздушной цели со Skynex может стоить около 4000 евро. Что касается стоимости самого комплекса, то она составляет 90,5 млн долларов.

Кроме того, функционал этого комплекса позволяет уничтожать не только дроны-камикадзе, но и крылатые ракеты. И также получать целеуказание от единого командного центра как элемент объединенной системы противовоздушной обороны.

Skynex в Украине

Еще в декабре в 2022 году стало известно, что компания Rheinmetall изготовит для неназванной страны два зенитных артиллерийских комплекса Skynex. Тогда немецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что речь идет об Украине. Несмотря на то, что поставки систем были запланированы на начало 2024 года, в апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Skynex уже на боевом дежурстве воздушного пространства Украины. Как выяснилось, в том году в страну была доставлена первая батарея зенитно-артиллерийского комплекса, изготовленная на мощностях Rheinmetall Italia и оплаченная за счет правительства Германии. Эта поставка была оплачена в рамках контракта в 160 миллионов долларов.