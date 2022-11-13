"Убийцы дронов": в Чехии собирают деньги на мобильные зенитные пулеметы "Viktor" для ВСУ

В Чехии граждане организовали сбор средств, которые планируется израсходовать на мобильные зенитные пулеметные установки для ВСУ.

Собрание проводят активисты акции "Подарок для Путина". Ранее они уже собрали деньги на модернизированный танк Т-72 Avanger для Украины.

Отмечено, что организаторы сбора планируют собрать 3,85 миллиона долларов для производства 15 таких боевых единиц. На 13 ноября удалось собрать уже 80 тысяч долларов.

Зенитная установка имеет дневной и ночной прицел, а эффективное впечатление воздушных целей возможно на расстоянии до 2 километров.

Сообщается, что "Viktor" - это чешский спаренный 14,5 мм зенитный пулемет, установленный на шасси пикапа Toyota Land Cruiser. Боекомплект модуля - 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных возимых.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина и Чехия создают совместный оборонный кластер для производства военной техники и боеприпасов, сотрудничества в сфере ремонта и разработок.

Также раньше мы писали, что корпус морской пехоты США передаст Чехии шесть боевых вертолетов AH-1Z и два UH-1Y вместо предоставленных собственных вертолетов Украине.

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