Убийство заложников в Секторе Газа: в ЦАХАЛе рассказали подробности трагедии

По словам старшего офицера Южного командования, ссылающегося на предварительное расследование, инцидент начался после того, как один из солдат, находившийся в здании, заметил три подозрительные фигуры, выходящие из здания в нескольких десятках метров от него.

Все трое были без рубашек, а один из них нес палку с импровизированным белым флагом. Солдат решил, что движущиеся к нему люди - это попытка ХАМАСа заманить солдат ЦАХАЛа в ловушку, после чего немедленно открыл огонь и крикнул "террористы!", обращаясь к другим солдатам.

По данным следствия, солдат убил двоих из них, а третий, получивший ранение, скрылся в здании, из которого вышел. В этот момент командир батальона, который также находился в здании, откуда стрелял солдат, вышел наружу и призвал военных прекратить огонь.

Тем временем военнослужащие, находившиеся в этом районе, услышали чей-то крик "Помогите" на иврите. Мгновением позже третий мужчина вышел из здания, в которое он убежал, и другой солдат открыл по нему огонь, убив его.

Командир батальона понял, что внешний вид третьего мужчины необычен, и выяснилось, что это израильский заложник. Все три тела были забраны и доставлены в Израиль для опознания.

По словам офицера, солдат, который сразу же открыл огонь, опознав троих мужчин, сделал это вопреки протоколу, как и второй солдат, убивший третьего мужчину. Тем не менее, в ЦАХАЛе заявили, что понимают, что побудило солдат так поступить.

Старший офицер говорит, что ЦАХАЛ не опознал ни одного палестинского мирного жителя за последние дни.

По словам офицера, за последние дни войска убили по меньшей мере 38 палестинских террористов. Единственные люди, которых видели в гражданской одежде, были боевиками ХАМАС, часто безоружными. Боевики собирают оружие, оставленное в различных зданиях, открывают огонь по войскам, а затем снова бегут безоружными в другое здание.

Сразу же после инцидента ЦАХАЛ разослал наземным войскам новые протоколы на случай, если заложникам удастся бежать из плена. Сам сценарий, когда заложники разгуливают по зоне боевых действий, ЦАХАЛ не принимал во внимание.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.

Убийство заложников

Вчера стало известно, что израильские военные во время боев в Шеджайе на севере Газы ошибочно сочли угрозой трех заложников, которые находились в плену у ХАМАСа. После чего солдаты застрелили их.

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