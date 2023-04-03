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Убийство "военкора" Татарского является еще одним поворотом войны для РФ, - Bloomberg

Фото: убийство "военкора" Татарского является еще одним поворотом войны для РФ (t.me/vladlentatarsky)
Автор: Наталья Кава

Гибель коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге может оказаться одним из переломных моментов в войне России против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

У Татарского был довольно популярный среди россиян Telegram-канал, в котором позволял себе критиковать российское военное командование. В последнее время он обращал внимание на неудачи окупантов.

"Взрыв, в результате которого погиб Максим Фомин в родном городе Владимира Путина - Санкт-Петербурге, произошел в ресторане, связанном с Евгением Пригожиным, основателем группы наемников ППК "Вагнер", который в течение месяцев пытается захватить восточноукраинский город Бахмут", - отметили в издании.

Кроме этого, многие прокремлевские националисты также начали обращать внимание на российские неудачи. Они понимают, что поражение Путина все ближе, особенно после того, как Украина накопила силы для контрнаступления.

Если Украине удастся вернуть себе больше оккупированных территорий, это повысит градус в борьбе за сброс ответственности в неудачах РФ на войне.

Напомним, ранее стало известно, что 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, в результате чего погиб Татарский.

Позже СМИ выяснили, что кафе, в котором раздался взрыв, находится недалеко от квартиры российского диктатора Владимира Путина.

Также в сети обнародовали видео, на котором можно увидеть последний момент перед взрывом на вечере коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

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Война России против Украины