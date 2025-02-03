Убийство военного ТЦК в Пирятине: подозреваемому избрали меру пресечения

Убийство военного ТЦК в Пирятине

Напомним, 1 февраля на заправке в Пирятине Полтавской области, где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военного ТЦК. Он входил в конвой, который сопровождал военнообязанных.

После того, как военный отказался отдать свое оружие злоумышленнику, лицо которого было скрыто балаклавой, тот выстрелил в него из ружья, которое имел при себе. Военный ТЦК погиб на месте. Стрелок вместе с одним из мобилизованных, убежал.

Однако скоро их задержали правоохранители. Обоим участникам преступления сообщили о подозрении.

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