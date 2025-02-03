Убийство военного ТЦК в Пирятине: подозреваемому избрали меру пресечения

Пирятинский районный суд Полтавской области арестовал жителя города Лубны Вадима Кузуба. Его подозревают в том, что он застрелил военнослужащего ТЦК в Пирятине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Он будет арестован до первого апреля без права внесения залога.

Во время суда прокуратура просила избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с момента задержания и не определять размер залога. Сторона защиты просила об круглосуточном домашнем аресте.

Убийство военного ТЦК в Пирятине

Напомним, 1 февраля на заправке в Пирятине Полтавской области, где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военного ТЦК. Он входил в конвой, который сопровождал военнообязанных.

После того, как военный отказался отдать свое оружие злоумышленнику, лицо которого было скрыто балаклавой, тот выстрелил в него из ружья, которое имел при себе. Военный ТЦК погиб на месте. Стрелок вместе с одним из мобилизованных, убежал.

Однако скоро их задержали правоохранители. Обоим участникам преступления сообщили о подозрении.

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