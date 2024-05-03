Убийство украинца в Венгрии: в МИДе рассказали подробности

"Посольство устанавливает связь с родственнниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии", - отметили в пресс-службе.

Подробности убийства

По информации посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб гражданин Украины, 1975 года рождения.

Как стало известно РБК-Украина, инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании.

"Гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении указанного преступления, задержан. Ведутся следственные действия", - отметили в МИД.

Напомним, 2 мая в венгерской полиции сообщили, что в Будапеште произошло нападение на украинца. Он погиб, получив смертельные удары ножом.

Добавим, что буквально несколько дней назад стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии. Гражданина России, который напал на мужчин с ножом и убил их, задержали.