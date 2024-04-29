Убийство украинцев в Германии: в ВСУ установили личность одного из военнослужащих

Убийство украинцев в Германии

Напомним, 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, Верхняя Бавария, были убиты два украинских мужчины 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержан 57-летний россиянин.

По данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, проходившие медицинскую реабилитацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.

Вчера, 28 апреля, в Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев.

Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев. Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.