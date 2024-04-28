Убийство украинцев в Германии. Погибшими, предварительно, были военные на реабилитации, - МИД

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", - сообщили в министерстве.

Глава МИД также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.