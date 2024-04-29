Убийство украинцев в Германии и обострение ситуации на фронте: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 27 апреля:

Новости за 28 апреля:

Убийство украинцев в Германии

В субботу, 27 апреля, в городе Мурнау-ам-Штафельзее на территории местного торгового центра были убиты два украинца. Преступник нанес мужчинам ножевые ранения.

Немецкие правоохранители по подозрению в совершении двойного убийства задержали 57-летнего мужчину. Им оказался гражданин РФ. В настоящее время продолжается следствие.

По данным МИД, погибшими предварительно были военные на реабилитации.

Обострение ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Он подробно рассказал, что сейчас происходит по линии фронта в других регионах Украины.

Узнать все это можно в материале РБК-Украина.

США решили построить самолет "Судного дня"

Военно-воздушные силы США заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как самолет "Судного дня" из-за его способности пережить ядерную войну.

Детальнее о том, почему E-4B считается самолетом "Судного дня", можно узнать в материале.

Зеленский уволил Майбоженко

Украинский президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении главы Броварской РВА Владимира Майбоженко, который в пятницу, 26 апреля, совершил ДТП с четырьмя пострадавшими.

Детальнее об аварии и о том, что известно о главе РВА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщало, что главе РВА уже избрали меру пресечения.

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Словаки собрали уже почти 4 млн евро на снаряды для Украины

После того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева, жители решили найти средства самостоятельно.

За 12 дней жители Словакии собрали уже почти четыре миллиона евро. Деньги планируют передать на покупку снарядов для Украины.

В Эстонии депутат устроил стрельбу в центре столицы

Депутат от партии "Истинных финнов" Тим Ворнанен задержан по подозрению в совершении преступления.

Правоохранители сообщают, что инцидент произошел в 4 часа утра в пятницу. Депутат, который находился в ресторане Bar Ihku, поссорился с другими посетителями ресторана.

Орбан объяснил, почему был против помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Европейский союз должен выделять Украине как можно меньше финансовой помощи.

Орбан считает, что деньги Брюссель должен передавать Будапешту вместо Киева .

В Украине заблокировали тысячи сайтов онлайн-казино

В Украине в рамках противодействия нелегальному игорному бизнесу было заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр и размещали ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.

Отмечается, что на этот апрель расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.

В Грузии снова протестуют из-за скандального закона

Жители Грузии в воскресенье вечером снова вышли на протесты из-за скандального закона об иноагентах, который недавно был принят парламентом в первом чтении.

В Запорожье в государственном цирке сорвались гимнасты

В Запорожье в государственном цирке во время исполнения номера два гимнаста сорвались с трехметровой высоты. Оказалось, что гимнастами были дети.

По данным полиции, к ним обратились с сообщением, что 15-летний парень и 12-летняя девушка попали в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы.