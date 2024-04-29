Убийство украинцев в Германии: прокуратура не исключает политического мотива преступления

Как отмечает издание, полиция пока не дает комментариев относительно мотивов данного преступления.

В комментарии Der Spiegel представитель полиции заявил, что сейчас нет никаких признаков политической подоплеки преступления, например, разногласий во взглядах на войну России против Украины. По его словам, скорее всего, определенную роль могло сыграть личное прошлое - мужчины, вероятно, были знакомы.

При этом прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.