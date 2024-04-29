Убийство украинцев в Германии: прокуратура не исключает политического мотива преступления

Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев, в котором подозревается гражданин РФ. Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Как отмечает издание, полиция пока не дает комментариев относительно мотивов данного преступления.
В комментарии Der Spiegel представитель полиции заявил, что сейчас нет никаких признаков политической подоплеки преступления, например, разногласий во взглядах на войну России против Украины. По его словам, скорее всего, определенную роль могло сыграть личное прошлое - мужчины, вероятно, были знакомы.
При этом прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.
Напомним, 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, Верхняя Бавария, были убиты два украинских мужчины 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержан 57-летний россиянин.
По предварительным данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, которые проходили медицинскую реабилитацию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.
Вчера в Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев.
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