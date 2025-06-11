RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Убийство украинской семьи в Бельгии: консулы Украины посетили подозреваемого подростка

Фото: консулы Украины посетили подростка, которого подозревают в убийстве украинской семьи в Бельгии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Вчера. 10 июня, консулы посольства Украины в Бельгии посетили 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве своей семьи.

Об этом РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Сейчас подросток находится в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его состояние здоровья удовлетворительное, а необходимые условия пребывания - обеспечены. Следователи, в свою очередь, устанавливают обстоятельства дел и возможные мотивы совершенного.

"Посольство находится на связи с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами Бельгии", - добавил МИД.

После завершения судебно-медицинской экспертизы Украина окажет содействие в репатриации тел погибших.

 

Убийство украинской семьи в Бельгии

6 июня в бельгийском городе Хаасроде обнаружили тела гражданки Украины и ее шестилетней дочери. В доме, где они проживали, произошел пожар. Обе жертвы имели многочисленные ножевые ранения.

Семья проживала на территории Бельгии в течение трех последних лет. Старший сын, как считалось в начале следствия, находился в школе. Отец детей - украинский военнослужащий.

На следующий день глава МИД Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии взять на контроль дело об убийстве.

Вчера же, 10 июня, 16-летний подросток признался в убийстве. Прокурор Сара Каллеверт рассказала, что задержанный озвучил мотив, но он настолько банален, что вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияМИД Украины