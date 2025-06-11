Убийство украинской семьи в Бельгии: консулы Украины посетили подозреваемого подростка

Вчера. 10 июня, консулы посольства Украины в Бельгии посетили 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве своей семьи .

Об этом РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

После завершения судебно-медицинской экспертизы Украина окажет содействие в репатриации тел погибших .

"Посольство находится на связи с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами Бельгии", - добавил МИД.

Сейчас подросток находится в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его состояние здоровья удовлетворительное, а необходимые условия пребывания - обеспечены. Следователи, в свою очередь, устанавливают обстоятельства дел и возможные мотивы совершенного .

Убийство украинской семьи в Бельгии

6 июня в бельгийском городе Хаасроде обнаружили тела гражданки Украины и ее шестилетней дочери. В доме, где они проживали, произошел пожар. Обе жертвы имели многочисленные ножевые ранения.

Семья проживала на территории Бельгии в течение трех последних лет. Старший сын, как считалось в начале следствия, находился в школе. Отец детей - украинский военнослужащий.

На следующий день глава МИД Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии взять на контроль дело об убийстве.

Вчера же, 10 июня, 16-летний подросток признался в убийстве. Прокурор Сара Каллеверт рассказала, что задержанный озвучил мотив, но он настолько банален, что вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования.

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