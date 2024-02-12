Убийство украинского баскетболиста в Германии: появились новые подробности нападения

По делу об убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова фигурируют двое подозреваемых, одного из которых уже освободили из-под стражи. Кроме того, известно еще о двух пострадавших, кроме юношей из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online.
Так, в штаб-квартире полиции Эссена установили группу подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению преступления.
"Есть двое подозреваемых, 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Херне. Сначала их арестовали, но позднее 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено", - пишет издание.
В то же время 15-летний немец с турецкими корнями был взят под стражу по серьезному подозрению в непреднамеренном убийстве, которое полиция и прокуратура в Эссене объявили в понедельник. Он уже известен полиции как преступник "со стажем".
По данным полиции, с Ермаковым и Козаченко были 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями из Оберхаузена. Эти два подростка также получили серьезные ранения.
Несмотря на то, что, как заявил спикер полиции Эссена 12 февраля, "предпосылки произошедшего до сих пор непонятны" и "о мотивах ничего не известно", полиция не считает, что это было политически мотивированное нападение.
"Расследование продолжается", - констатируют немецкие журналисты.
Как писало РБК-Украина, в Дюссельдорфе, Германия, два украинских баскетболиста стали жертвами нападения. Неизвестные с ножами напали на ребят из-за их национальности.
МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Уже известно, что нападавшего задержали.
Напомним, 17-летний Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.
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