Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину

Как сообщается, в начале судебного заседания в понедельник, 10 февраля, обвиняемый признал свою вину.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - сказал он через своего адвоката.

Как заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости".

В обвинительном заключении говорится, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником раздутого русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую захватническую войну против Украины".