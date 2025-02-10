Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину

Гражданин России, которого подозревают в убийстве двух украинских военных в апреле 2024 года в Германии, признал в суде свою вину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как сообщается, в начале судебного заседания в понедельник, 10 февраля, обвиняемый признал свою вину.
"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - сказал он через своего адвоката.
Как заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена, из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости".
В обвинительном заключении говорится, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником раздутого русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую захватническую войну против Украины".
Напомним, 27 апреля 2024 года в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее были убиты двое украинских мужчин 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, второй скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержали 57-летнего россиянина.
По данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, которые проходили медицинскую реабилитацию.
Впоследствии в Германии арестовали россиянина, который подозревается в убийстве двух украинцев.
Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев. Прокуратура Мюнхена тогда не исключала политического мотива преступления.
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