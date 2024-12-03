Убийство украинских баскетболистов в Германии: суд назначил нападавшим наказание

Отмечается, что четверо подсудимых, участвовавших в нападении, получили длительные сроки заключения для несовершеннолетних:

двое приговорены к 10 годам ,

, двое других - до 8 с половиной лет.

Сообщается, что их вина квалифицируется как совместное двойное убийство.

Кроме того, в суде было признано, что оснований для преступления у нападавших не было. Речь шла только о применении силы.

прокуратура требовала от 9 с половиной до 10 лет заключения для несовершеннолетних.

Родители погибших присутствовали на объявлении приговора. Они заявили, что ни одно наказание не сможет компенсировать потерю их детей.

Убийство двух украинцев в Германии

Трагедия произошла 10 февраля в немецком Дюссельдорфе, когда банда малолетних юношей набросилась на двух украинских баскетболистов , находившихся на станции Оберхаузен. Спортсменам было 17 и 18 лет.

Оба парня выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Они приехали в Германию после начала полномасштабного вторжения в РФ, ища вместе с родителями защиты.

Один из нападавших нанес смертельные ножевые удары после ссоры, вызванной злоумышленниками. В результате 17-летний Владимир Ермаков скончался на месте. За жизнь его товарища - Артема Козаченко - врачи боролись больше недели. Однако парень скончался в больнице от тяжести полученных травм.

Дело сопровождало общественное возмущение из-за того, что преступники ранее совершали насильственные действия и были известны правоохранителям как рецидивисты.