Убийство украинских баскетболистов в Германии: суд назначил нападавшим наказание

Суд в немецком Эссене вынес приговоры по делу об убийстве двух украинских молодых баскетболистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WDR.
Отмечается, что четверо подсудимых, участвовавших в нападении, получили длительные сроки заключения для несовершеннолетних:
Сообщается, что их вина квалифицируется как совместное двойное убийство.
Кроме того, в суде было признано, что оснований для преступления у нападавших не было. Речь шла только о применении силы.
прокуратура требовала от 9 с половиной до 10 лет заключения для несовершеннолетних.
Родители погибших присутствовали на объявлении приговора. Они заявили, что ни одно наказание не сможет компенсировать потерю их детей.
Трагедия произошла 10 февраля в немецком Дюссельдорфе, когда банда малолетних юношей набросилась на двух украинских баскетболистов , находившихся на станции Оберхаузен. Спортсменам было 17 и 18 лет.
Оба парня выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Они приехали в Германию после начала полномасштабного вторжения в РФ, ища вместе с родителями защиты.
Один из нападавших нанес смертельные ножевые удары после ссоры, вызванной злоумышленниками. В результате 17-летний Владимир Ермаков скончался на месте. За жизнь его товарища - Артема Козаченко - врачи боролись больше недели. Однако парень скончался в больнице от тяжести полученных травм.
Дело сопровождало общественное возмущение из-за того, что преступники ранее совершали насильственные действия и были известны правоохранителям как рецидивисты.
Детальнее о том, как начался суд над нападающими - читайте в материале РБК-Украина.
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