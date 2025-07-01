Убийство украинки с ребенком в Германии: МИД обнародовал подробности трагедии

В городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия - ред.) 29 июня были обнаружены тела двух гражданок Украины - женщины 1992 года рождения и ее дочери, которой было меньше года. Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе, тела нашли недалеко от места их проживания.

По данным МИД, уже на следующий день, 30 июня, немецкая полиция задержала 15-летнего гражданина Украины, который сам явился на место преступления и признался в содеянном. По факту инцидента открыто уголовное производство. Правоохранители сейчас устанавливают, в каких отношениях подросток находился с погибшими.

Генконсульство сообщило, что обратилось в правоохранительные органы за дополнительной информацией и работает над установлением контакта с родственниками как погибших, так и задержанного. Дело находится на особом контроле диппредставительства.

Напомним, вчера мы писали о том, что в Германии найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь. В преступлении признался украинский подросток.