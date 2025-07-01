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Убийство украинки с ребенком в Германии: МИД обнародовал подробности трагедии

Вторник 01 июля 2025 12:13
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Убийство украинки с ребенком в Германии: МИД обнародовал подробности трагедии Иллюстративное фото: в Германии убили украинку с ребенком (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

В Германии найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь. Их тела были найдены неподалеку от места жительства.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия - ред.) 29 июня были обнаружены тела двух гражданок Украины - женщины 1992 года рождения и ее дочери, которой было меньше года. Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе, тела нашли недалеко от места их проживания.

По данным МИД, уже на следующий день, 30 июня, немецкая полиция задержала 15-летнего гражданина Украины, который сам явился на место преступления и признался в содеянном. По факту инцидента открыто уголовное производство. Правоохранители сейчас устанавливают, в каких отношениях подросток находился с погибшими.

Генконсульство сообщило, что обратилось в правоохранительные органы за дополнительной информацией и работает над установлением контакта с родственниками как погибших, так и задержанного. Дело находится на особом контроле диппредставительства.

Напомним, вчера мы писали о том, что в Германии найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь. В преступлении признался украинский подросток.

Убийства в Германии

Стоит напомнить, что в последнее время в Германии регулярно фиксируются нападения на граждан Украины как на бытовой, так и на этнической почве. В частности, в марте этого года в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина, который убил двух украинских военнослужащих.

А в марте 2024 года в Германии супруги убили украинских переселенцев, - мать и дочь, - ради похищения младенца.

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