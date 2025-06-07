Убийство семьи украинского военного в Бельгии: посольство взяло дело на контроль

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии взять на контроль дело об убийстве жены и дочери украинского военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел.
"Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде двух гражданок Украины - матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.
В министерстве подтвердили, что тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в доме.
Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются.
"Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", - добавили в МИД.
Напомним, 6 июня в бельгийском городе Хаасроде обнаружили тела гражданки Украины и ее шестилетней дочери. В доме, где они проживали, произошел пожар.
Спасатели на месте пожара обнаружили тело 46-летней женщины и ее дочь с многочисленными ножевыми ранениями, которую пытались реанимировать, но не удалось. Правоохранители считают, что дом подожгли намеренно.
Украинская семья проживала в Бельгии уже 3 года, старший сын на момент пожара был в школе. Отец детей - военный.
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