Убийство семьи украинского военного в Бельгии: посольство взяло дело на контроль

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии взять на контроль дело об убийстве жены и дочери украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел.

"Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде двух гражданок Украины - матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили, что тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в доме.

Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются.

"Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", - добавили в МИД.