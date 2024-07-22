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Убийство пограничника из-за ревности в Тернополе: военному сообщили о подозрении

Фото: военному, который застрелил пограничника в Тернополе, сообщили о подозрении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военному, который 21 июля в гостинице в Тернополе застрелил пограничника из-за ревности, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в одну из гостиниц Тернополя.

Во время конфликта, возникшего из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов у 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.

В это время супруга подозреваемого находилась дома с детьми.

После инцидента военный задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба.

Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы.

От полученных пулевых ранений пограничник погиб на месте.

Как выяснили правоохранители, конфликт возник из-за ревности.

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Тернополь