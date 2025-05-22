Убийство Портнова в Мадриде: посольство Украины взяло дело на контроль

По информации посольства Украины в Испании, убийство произошло утром среды, 21 мая, в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид.

В МИД уточнили, что по информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц.

"Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании", - заявили в МИД.

Отмечается, что по состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Однако посольство Украины находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более детальной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании.

"Дело находится на контроле диппредставительства", - сказано в заявлении.