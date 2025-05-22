Убийство Портнова в Мадриде: посольство Украины взяло дело на контроль

Бывшего украинского политика и юриста - Андрея Портнова застрелили в Мадриде, Испания. Нападение совершила группа лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
По информации посольства Украины в Испании, убийство произошло утром среды, 21 мая, в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид.
В МИД уточнили, что по информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц.
"Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании", - заявили в МИД.
Отмечается, что по состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Однако посольство Украины находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более детальной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании.
"Дело находится на контроле диппредставительства", - сказано в заявлении.
Напомним, вчера, 21 мая, недалеко от Мадрида был убит бывший украинский политик Андрей Портнов. Ранее он был советником экс-президента Виктора Януковича.
По данным бывшего украинского политика Андрея Портнова убили прямо на парковке возле школы в окрестностях Мадрида - его расстреляли в спину.
Все детали убийства - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.