Убийство полковника СБУ и финансирование поставок Patriot для Украины: новости за 10 июля

В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины. Тем временем Германия и Нидерланды пообещали профинансировать системы Patriot для Украины.

Более детально о том, что произошло в четверг, 10 июля, - в материале РБК-Украина .

В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно

В Киеве в четверг, 10 июля в Голосеевском районе произошла стрельба. Вследствие которой был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщили изданию в пресс-службе СБУ, правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.

Источники РБК-Украина подтвердили, что имя убитого в Киеве полковника СБУ - Иван Воронич.

Германия готова оплатить две системы Patriot, Норвегия - еще одну, - Зеленский

Германия готова оплатить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, Норвегия - еще одну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что когда Украина получит четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, присоединятся и другие европейские партнеры.

ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов

В госбюджет Украины поступило 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

Пять тысяч ракет за 19 лет: Украина и Британия заключат оборонную сделку

Украина и Великобритания подпишут оборонное соглашение, согласно которому Киев получит пять тысяч ракет для нужд противовоздушной обороны.

Ракеты будут поставляться в течение 19 лет, а сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

"Все будем отбивать": Зеленский подтвердил планы России запускать 1000 дронов в сутки

Россия действительно планирует запускать тысячу ударных беспилотников в сутки. План российского диктатора Владимира Путина - это запугать Украину, разрушить ее экономику, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заверил, что у Путина ничего не получится - все, что запустят россияне, будет сбиваться.