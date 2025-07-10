Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший

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Где и когда произошло покушение на полковника СБУ?

Что известно о погибшем Иване Ворониче?

Какие меры предпринимают для задержания нападавшего?

Какие обстоятельства убийства

Около 9 часов утра 10 июля в Голосеевском районе столицы раздались выстрелы.

В местных Telegram-каналах сразу начала распространяться информация о том, что на улице Михаила Максимовича, 7, нападавший произвел пять прицельных выстрелов в мужчину из пистолета с глушителем.

От полученных огнестрельных ранений пострадавший умер на месте. После совершения преступления злоумышленник немедленно скрылся на внедорожнике в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы для установления всех обстоятельств покушения.

В Нацполиции отметили, что пока еще не установлена личность нападавшего, но принимаются все необходимые меры по его задержанию.

Кто стал жертвой покушения

В результате нападения был убит полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич. Эту информацию подтвердили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В СБУ отметили, что вместе с Нацполицией принимают комплекс мер по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Что известно об Иване Ворониче

Убитый сегодня офицер СБУ Иван Воронич с 2014 года боролся с российскими оккупантами.

Некоторые факты о нем рассказали в соцсетях экс-разведчик Роман Червинский и бывший сотрудник СБУ и сейчас офицер "Азова" Юрий Михальчишин.

По словам Червинского, погибший Иван Воронич был одним из тех, кто основал в Службе безопасности Украины направление, которое сейчас создает много проблем для оккупантов.

В своем сообщении Червинский предположил, что покушение совершил вражеский диверсант.

Скриншот t.me/ChervinskiyRoman

Юрий Михальчишин отметил, что Иван Воронич служил много лет в отделе защиты национальной государственности управления СБУ во Львовской области, а после начала Антитеррористической операции в 2014 году перешел в контрразведку.

Михальчишин вспоминает Воронича как "скромного, патриотического и корректного офицера", который даже допрашивал его по делу о "призывах к свержению государственного строя" в 2011 году во времена президентства Януковича.

Скриншот facebook.com/mykhalchyshyn

Он также отметил, что после Майдана Воронич одним из первых уехал выполнять задачи в зоне АТО, участвовал в задержании диверсионной группы "Ямал" и с 2014 года воевал против российских оккупантов.

При подготовке использовались: информация пресс-службы Нацполиции Киева в Facebook, комментарий СБУ для издания, сообщение Романа Червинского в Telegram, сообщение на Facebook-странице Юрия Михальчишина.