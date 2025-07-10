Убийство полковника СБУ в Киеве: источники РБК-Украина назвали его имя

Стало известно имя полковника Службы безопасности Украины, которого застрелили 10 июля утром в Голосеевском районе столицы. Речь идет об Иване Ворониче.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
Сегодня около 10:30 утра, в Голосеевском районе Киева раздались выстрелы. На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи и уголовный розыск.
По прибытии правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
Позже РБК-Украина стало известно, что убитым является полковник Службы безопасности Украины. Это подтвердили изданию источники.
Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное производство. Дело квалифицировано по ст. 348 УКУ - посягательство на жизнь правоохранителя или военнослужащего, о чем РБК-Украина проинформировали в пресс-службе СБУ.
Сейчас СБУ и Нацполиция совместно проводят комплекс следственных и оперативных действий для установления обстоятельств преступления и задержания виновника.
На месте стрельбы продолжает работать полиция. Лицо, которое может быть причастно к убийству, еще не установлено. Принимаются меры для его задержания.
Полиция также опубликовала видео с места происшествия.
Напомним, что это уже второй случай со стрельбой в в Киеве за последние дни. Так, 8 июля в Деснянском районе столицы неизвестный застрелил мужчину в автомобиле.
Тогда преступник подошел к машине, открыл огонь и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Это преступление расследуют как умышленное убийство.
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