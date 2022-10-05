Убийство полицейской в Черновцах. Злоумышленника задержали, он применил оружие

"Теперь официально! Подонок, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах - задержан! Во время задержания он применил оружие", - отметил он.

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В полиции сообщили, что задержанный мужчина скончался. Во время задержания он открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ.

Отмечается, что 53-летний уроженец Крыма был зарегистрирован в Житомирской области.

Напомним, в Черновцах 3 октября во время задержания мужчины, обвиняемого в развращении детей, погибла сотрудница полиции.

Злоумышленник открыл огонь возле школы, застрелил полицейскую и ранил еще одного правоохранителя. После этого он скрылся.

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