Убийство полицейского в Винницкой области: все детали трагедии и розыска преступников

Содержание:

Нападение на полицейских

План "Перехват": как искали преступников

Кто такие Валерий и Виталий Василаке

Не первый скандал со стрельбой полиции

Нападение на полицейских

Полицейские Максим Шарапановский и Максим Зарецкий в ночь с 19 на 20 апреля дважды выезжали по одному и тому же адресу. Оба вызова касались домашнего насилия – женщина жаловалась на своего родственника, который дебоширил во время застолья. Сначала с мужчиной провели профилактическую беседу и уехали, но через 20 минут поступил второй вызов, поэтому полицейские решили забрать его на медицинское освидетельствование.

Пока правоохранители ехали в отделение полиции вместе с дебоширом, они заметили оливковый Suzuki Grand Vitara, который во время комендантского часа ехал по встречной полосе с включенным дальним светом фар, чем нарушал правила дорожного движения. Полицейские остановили машину, притормозив напротив нее. Из машины вышел Шарапановский, подошел к авто, где за рулем сидел 52-летний Валерий Василаке, а на месте пассажира его сын – 26-летний Виталий. Мужчины представились военнослужащими.

Когда Шарапановский подошел к автомобилю, Валерий открыл окно. Полицейский сказал, что у машины Василаке включен дальний свет, что запрещено правилами дорожного движения. Мужчины в машине реагировали приветливо и спокойно, смеялись, шутили и благодарили за замечание.

Шарапановский попросил показать документы на машину и заметил, что задняя ось авто сильно перегружена. Пока Валерий и Виталий доставали документы, полицейский попросил также открыть багажник. Из машины вышел Виталий, хотя должен был выйти водитель.

Пока Шарапановский и Виталий шли к багажнику, полицейский спросил, везут ли мужчины с собой оружие или боеприпасы. Виталий сказал, что у него при себе только табельное оружие и открыл багажник, внутри которого были предметы, накрытые маскировочной сеткой.

Шарапановский попросил снять сетку, Виталий снял, под сеткой обнаружились большие ящики. Полицейский спросил, что в них, мужчина ответил: "Берцы, обувь, такое…". Шарапановский толкнул один из ящиков, который оказался ощутимо тяжелым, полицейский попросил его открыть. Виталий обратился к отцу и попросил у того нож.

Еще около двух минут Шарапановский и Виталий стоят возле багажника. Мужчина молчит, затем обращается к полицейскому, кивая на его автомобиль: "Это аутлендер?"

Шарапановский отвечает: "Ага, хваленый гибрид", затем снова идет к водительскому окну и спрашивает: "Даете ножик?" Виталий идет за ним, полицейский оборачивается на него и мужчина несколько раз с силой бьет полицейского в лицо. Тот падает на землю, Виталий продолжает наносить удары и Шарапановский на несколько секунд теряет сознание.

Из машины тут же выходит второй полицейский Максим Зарецкий – он делает предупредительный выстрел в воздух, затем сразу же по нападающим. На видео с бодикама слышно, как Зарецкий кричит "Стой!", затем уже ближе к Шарапановскому – "Макс!"

Шарапановский переворачивается на землю и выплевывает кровь – у него сломана челюсть и выбиты зубы. Слышатся еще выстрелы, потом в кадре на несколько секунд появляются ноги мужчины, судя по всему, Виталия. Он садится в машину к отцу и они уезжают. Шарапановский приходит в себя, подходит к полицейскому авто, на него с изумлением смотрит задержанный дебошир. Он спрашивает, что случилось, потом предлагает вызвать скорую. Полицейский пытается его успокоить, приказывает сесть в машину и вызывает подмогу.

По изначальной версии в Зарецкого стрелял Виталий. Сам Зарецкий ранил Валерия, потом Виталий его застрелил. Теперь же следствие рассматривает еще одну версию, которая, по словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, более вероятная – в Зарецкого стрелял отец Виталия Валерий. Поэтому он и ранен, так как Зарецкий стрелял на поражение. Валерий, скорее всего, совершил выстрелы не выходя из машины. У погибшего полицейского несколько огнестрельных ранений – одно из них в живот, еще одно в голову. Сколько раз стрелок попал в полицейского, пока неизвестно. Всего на видео было слышно 10-11 выстрелов.

Погибшему полицейскому Максиму Зарецкому было 20 лет. Он был единственным ребенком в семье. В понедельник, 22 апреля, в Бершаде состоялось прощание с парнем.

План "Перехват": как искали преступников

Полицейские искали Валерия и Виталия Василаке весь день 20 апреля и утро 21. Все это время преступники скрывались, меняли машины и прятались в недострое. 21 апреля ближе к полудню их задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области – они собирались пересечь границу.

"Это была сложная продуманная кропотливая полицейская операция, которая, к счастью, прошла очень успешно. Фигуранты задержаны, и задержание произошло в месте, где не могли пострадать гражданские люди", – говорит источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Пока шли поиски, полицейские нашли автомобиль Suzuki Grand Vitara в одном из гаражей в Винницкой области. В салоне были пятна крови, окровавленная одежда, обувь и документы. Ящики в багажнике отсутствовали, их продолжают искать. Задержанные утверждают, что перевозили гранаты, но полицейские работают по нескольким версиям, одна из которых – причастность Валерия и Виталия Василаке к деятельности диверсионно-разведывательной группы.

Пока неизвестно, почему мужчины так остро отреагировали на просьбу полицейского открыть ящики. Что могло быть в тех ящиках, что Виталий рискнул напасть на полицейского – разбирается следствие. Хотя, по словам некоторых собеседников РБК-Украина, возможно, Василаке действительно перевозили гранаты и, запаниковав, не рассчитали свои действия.

Кто такие Валерий и Виталий Василаке

Предварительно известно, что 52-летний Валерий Василаке родился в городе Черномын Винницкой области. Его сын Виталий также родился в Черномыне. Три года назад он стал чемпионом от Сухопутных войск 28 ОМБ по рукопашному бою. Позже в пресс-службе Сухопутных войск подтвердили, что мужчины относятся к одной из воинских частей СВ.

По предварительной информации, накануне преступления, 19 апреля мужчины самовольно покинули военную часть А0416, которая находится в Черноморске в Одесской области. С собой Валерий забрал табельный пистолет, который был за ним закреплен. По предварительной информации, именно из него был застрелен Максим Зарецкий. Почему мужчины ушли в самовол и что забрали с собой в деревянных ящиках – пока неизвестно. По словам главы МВД Игоря Клименко, Василаке уже указали место, куда сбросили ящики.

"Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы", – сказал Клименко в эфире телемарафона.

Пистолет, из которого убили Зарецкого, также изъят и привлечен к материалам дела.

На отца и сына Василаке открыли дело в полиции – по статье 348 (покушение на убийство и убийство работника правоохранительного органа), и в ГБР – по факту дезертирства. По первой статье им грозит пожизненное заключение. Мужчинам уже избрали меры пресечения – по два месяца в СИЗО без права внесения залога. На суде Валерий Василаке раскаивался и говорил, что обменял бы свою жизнь на полицейского.

Не первый скандал со стрельбой полиции

Инцидент в Винницкой области опять расколол общество на тех, кто поддерживает и тех, кто критикует полицию. Тут же возникли мнения о том, какую последовательность действий на самом деле должны были соблюдать и что нужно было делать, проверяя машину военных. Собеседники РБК-Украина также отмечают, что в различных закрытых чатах для военнослужащих стали появляться угрозы по отношению к полицейским в целом.

В правоохранительных органах отмечают, что и Максим Шарапановский, и Максим Зарецкий действовали исключительно по протоколу. В этом контексте вспоминается история из Днепра, исход которой был совершенно противоположным только по одной причине – полицейский, который защищал свою напарницу от нападения дебошира, в итоге сумел его обезвредить.

Винницкую историю усугубляет тот факт, что речь идет о конфликте полицейских и военных. Несмотря на то, что на видео четко видно, кто напал первым, общество все равно делится на тех, кто поддерживает полицию и тех, кто выступает на стороне военнослужащих. Даже тот факт, что они ушли в "самовол", не смущает критиков полиции. Этот раскол дает понять, что у определенной части украинского общества на третий год полномасштабной войны образовалась аксиома – военный прав, несмотря ни на что.

"Их нельзя останавливать во время комендантского, нельзя проверять их автомобили, нельзя "лезть на рожон", ничего нельзя. Но эти люди не понимают, что военные – это срез общества. И среди них, как и в обществе, есть адекватные и благородные люди. А есть и те, кто совершает подобное", - отмечает собеседник, близкий к Министерству внутренних дел.

Эта же часть общества наотрез отказывается принимать авторитет полицейских как части правоохранительной структуры. При этом критику вызывает все – как действие сотрудника полиции, так и бездействие. В этом случае очевидно, что двое мужчин избили одного полицейского и убили второго. Их статус военных вторичен. Да и само военное общество в лице Сухопутных войск обещало способствовать в расследовании, чем дало понять, что статус – это не индульгенция.

В то же время та часть общества, которая становится на сторону гражданского лица, либо военного, у которого случился конфликт с полицией, скорее всего, просто в целом не воспринимает полицию как орган, который наделен правом обеспечивать порядок, в том числе, с применением насилия. Эта проблема, которая с течением войны, возможно, будет только увеличиваться.