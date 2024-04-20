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Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемые могут быть военными

Фото: подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области не могут быть военными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области могут быть военными. Их причастность проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска в Telegram.

Сухопутные войска подтвердили, что на видео, которое, вероятно, было снято на боди-камеры полицейского после расстрела и которое распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.

"Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении.

 

Трагедия в Винницкой области

Ночью 20 апреля неизвестные мужчины расстреляли двух полицейских в Винницкой области. Известно, что в Гайсинском районе сотрудники полиции остановили неизвестный автомобиль для проверки. В авто было двое мужчин в якобы военной форме. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

По данному факту было открыто уголовное производство. Причастных разыскивают.

При этом в сети заявили, что якобы к нападению причастны военнослужащие 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Пресс-служба бригады опровергла данную информацию. Силы обороны юга Украины сообщили, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

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