Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемые могут быть военными

Трагедия в Винницкой области

Ночью 20 апреля неизвестные мужчины расстреляли двух полицейских в Винницкой области. Известно, что в Гайсинском районе сотрудники полиции остановили неизвестный автомобиль для проверки. В авто было двое мужчин в якобы военной форме. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

По данному факту было открыто уголовное производство. Причастных разыскивают.

При этом в сети заявили, что якобы к нападению причастны военнослужащие 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Пресс-служба бригады опровергла данную информацию. Силы обороны юга Украины сообщили, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.

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