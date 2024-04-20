Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемые могут быть военными

Фото: подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области не могут быть военными (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области могут быть военными. Их причастность проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска в Telegram.

Сухопутные войска подтвердили, что на видео, которое, вероятно, было снято на боди-камеры полицейского после расстрела и которое распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей. "Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - говорится в сообщении.