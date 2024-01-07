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Убийство лидера ХАМАСа приостановило переговоры об освобождении израильских заложников, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Убийство лидера ХАМАС Салеха аль-Аури в пригороде Бейрута во вторник, 2 января, приостановило переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Один из чиновников отметил, что в настоящее время у ХАМАС нет стимула освобождать оставшихся заложников, поскольку, как только они сделают это во время переговорной паузы, Израиль возобновит бомбардировки".

По словам третьего высокопоставленного представителя администрации, знакомого с ходом обсуждений, в прошлом месяце в ходе переговоров на высшем уровне в Варшаве между директором ЦРУ Биллом Бернсом, катарскими представителями ХАМАС и главой Моссада была создана основа для сделки, но соглашение не было достигнуто.

Госсекретарь Энтони Блинкен, прибывший сегодня в Доху, сказал, что он будет говорить с официальными лицами Катара и других стран об усилиях по возвращению американских и других заложников домой.

Отдельно высокопоставленные катарские чиновники встретились с семьями заложников, после того как последние обратились с просьбой посетить Катар по гуманитарным соображениям, сообщил изданию дипломатический источник, знакомый с ходом визита. Встречи были конструктивными, и катарцы подтвердили свои усилия по освобождению всех оставшихся заложников.

По словам источника, официальные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара продолжаются, хотя последние события повлияли на атмосферу вокруг переговоров.

Хотя Израиль пока официально не взял на себя ответственность за убийство аль-Аури, четыре источника ранее сообщили NBC News, что это было именно так.

Убийство Салеха аль-Аури

2 января лидер группировки ХАМАС был убит вместе со своими телохранителями в результате удара беспилотника в пригороде Бейрута, известного как оплот движения "Хезболла". 

Аури, командующий силами ХАМАС на Западном берегу в изгнании и лидер-ветеран ХАМАС, который провел 17 лет в израильских тюрьмах, был заместителем лидера исламистской группировки Исмаила Хании.

Война Израиля с ХАМАС

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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