Убийство бывшего заместителя мэра Каменского: раскрыты новые детали и мотивы

По данным следствия, подозреваемый по мотивам невозврата долга совершил убийство бывшего заместителя мэра г. Каменское.

"Для реализации преступления он в течение нескольких месяцев следил за ним и собирал подробную информацию", - говорится в сообщении.

Для этого злоумышленник установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника для ежедневного отслеживания его перемещения.

"Утром 28 марта подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего", - отметили в Офисе.

От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия. После содеянного фигурант покинул место преступления. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у него оружие и патроны. Сейчас фигуранту уже сообщили о подозрении.