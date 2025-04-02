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Убийство бывшего заместителя мэра Каменского: раскрыты новые детали и мотивы

Фото: раскрыты новые детали и мотивы убийства бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры рассказали подробности убийства бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Также стали известны мотивы преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый по мотивам невозврата долга совершил убийство бывшего заместителя мэра г. Каменское.

"Для реализации преступления он в течение нескольких месяцев следил за ним и собирал подробную информацию", - говорится в сообщении.

Для этого злоумышленник установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника для ежедневного отслеживания его перемещения.

"Утром 28 марта подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего", - отметили в Офисе.

От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия. После содеянного фигурант покинул место преступления. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у него оружие и патроны. Сейчас фигуранту уже сообщили о подозрении.

 

Убийство Плахотника

28 марта в Каменском районе водитель обнаружил на обочине тело мужчины. Погибшим оказался депутат "Батькивщины" Александр Плахотник.

Позже выяснилось, что у Плахотника при осмотре было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

Напомним, в феврале 2024 года неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя. Чиновник погиб на месте. Как стало известно РБК-Украина из своих источников, погибшим оказался заместитель городского головы Никополя Виталий Журавлев.

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