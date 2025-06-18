Убийство на фуникулере в Киеве: суд продлил меру пресечения сотруднику УГО

Убийство парня на фуникулере в Киеве

7 апреля 2024-го сотрудник УГО спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Позже у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день сотруднику УГО объявили о подозрении.

9 апреля Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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