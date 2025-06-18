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Убийство на фуникулере в Киеве: суд продлил меру пресечения сотруднику УГО

Среда 18 июня 2025 14:12
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Убийство на фуникулере в Киеве: суд продлил меру пресечения сотруднику УГО Фото: Артем Косов, подозреваемый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны (УГО) Артему Косову, которого обвиняют по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Согласно решению суда, Косов будет оставаться под стражей до 16 августа без права на залог.

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7 апреля 2024-го сотрудник УГО спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.

Позже у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день сотруднику УГО объявили о подозрении.

9 апреля Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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