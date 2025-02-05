Убийство на фуникулере в Киеве: мать подозреваемого напала на журналиста в суде

Мать подозреваемого в убийстве парня на фуникулере в Киеве совершила нападение на журналиста в суде. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Так, во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили видео схватки.
"Предварительно установлено, что событие произошло в помещении суда, где сегодня должно состояться слушание дела об убийстве подростка, которое случилось в том году на станции столичного фуникулера", - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку.
"Сейчас для установления всех обстоятельств на место направлена следственно-оперативная группа территориального управления полиции. В то же время заявлений и обращений относительно происшествия в полицию в настоящее время не поступало", - констатировали в столичной полиции.
7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны в вагоне фуникулера Киева начал разговаривать с компанией подростков и приставать к ним.
После выхода из фуникулера он подошел к одному из подростков и силой толкнул его. Парень упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. Он скончался на месте.
У подозреваемого правоохранители обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже 8 апреля ГБР открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день сотруднику Управления государственной охраны объявили о подозрении.
А 9 апреля Печерский суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.
Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве 5 мая 2024 года. Подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере в Киеве грозит пожизненное заключение.
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