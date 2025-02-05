Убийство на фуникулере в Киеве: мать подозреваемого напала на журналиста в суде

Мать подозреваемого в убийстве парня на фуникулере в Киеве совершила нападение на журналиста в суде. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Так, во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили видео схватки.

"Предварительно установлено, что событие произошло в помещении суда, где сегодня должно состояться слушание дела об убийстве подростка, которое случилось в том году на станции столичного фуникулера", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку.

"Сейчас для установления всех обстоятельств на место направлена следственно-оперативная группа территориального управления полиции. В то же время заявлений и обращений относительно происшествия в полицию в настоящее время не поступало", - констатировали в столичной полиции.